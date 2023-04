Narcotraffico: respinta la richiesta di sorveglianza speciale per 58enne di Nicotera

Il Tribunale sezione misure di prevenzione di Reggio Calabria ha rigettato la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di quattro anni, avanzata nei confronti di Giuseppe Baratta, 56 anni, di Nicotera, residente a Cormano, in provincia di Milano. La proposta avanzata dal questore di Reggio Calabria trae origine dal coinvolgimento di Baratta nell’indagine “Nuova Narcos Europea”, nella quale è accusato di aver avuto contatti con soggetti appartenenti alle famiglie Molè di Gioia Tauro e Pesce di Rosarno per piazzare notevoli quantitativi di cocaina nel territorio milanese e vibonese.

La Questura di Reggio Calabria ha inoltre evidenziato che la pericolosità di Giuseppe Baratta emerge anche dalle condanne definitive, per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, la detenzione di notevoli quantitativi di cocaina, nonché la detenzione di due kalashinikov.

Invero, il Tribunale di Reggio Calabria, pur prendendo atto dei numerosi e gravi precedenti penali di Giuseppe Baratta, ha rigettato la proposta misura di prevenzione poiché, in base a quanto sostenuto dall’avvocato Francesco Capria, la pericolosità sociale di Baratta non può ritenersi effettiva ed attuale. Tra l’altro, il difensore ha fatto rilevare che, in base ai principi della Suprema Corte, il mero coinvolgimento in procedimenti penali non può costituire, di per sé, l’elemento indiziante ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione. Altro elemento valorizzato nella proposta di applicazione della misura riguardava la frequentazione di soggetti gravati da precedenti di polizia e precedenti penali. Anche sul punto il difensore ha fatto rilevare che si trattava di episodi non indicativi di una pericolosità sociale di Baratta.

