Vibo Marina: viaggiava in auto con la droga, denunciata una donna

Nel corso dell’ultima settimana, su richiesta del Questore di Vibo Valentia, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio. Le attività della squadra mobile si sono concentrate nelle frazioni marine, in vista dell’approssimarsi del periodo estivo. Nel corso dei controlli i poliziotti in sinergia operativa con il reparto prevenzione crimine Calabria, hanno fermato un veicolo sospetto. Nel corso della perquisizione, sia all’autovettura che agli occupanti del mezzo, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga era nascosta tra gli indumenti di una donna. [Continua in basso]

La perquisizione estesa in altri locali nella disponibilità della donna, ha consentito di rinvenire e sequestrare 50 grammi di sostanza stupefacente, oltre a 12 buste sottovuoto e una macchina per il sottovuoto, utilizzata per la predisposizione delle dosi di droga da destinare successivamente alla vendita.

All’esito delle indagini, pertanto, la donna è stata deferita alla locale Procura della Repubblica poiché sospettata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.