Il generale Battistini nominato alla guida dell’Asp di Vibo

Il provvedimento del governatore Occhiuto a seguito dell’inchiesta della Procura di Catanzaro che coinvolge l’ex commissario straordinario Giuseppe Giuliano, indagato per il reato di falso ideologico e interdetto dall’esercizio di pubblici uffici per un anno

Di L.C.

Il governatore e commissario ad acta, Roberto Occhiuto, ha designato il generale Antonio Battistini alla guida dell’Asp di Vibo Valentia. Il provvedimento del presidente della Regione è stato reso necessario dopo l’azzeramento dei vertici determinato dall’inchiesta della Procura di Catanzaro. In tale contesto, l’ex commissario straordinario Giuseppe Giuliano è stato indagato per il reato di falso ideologico e interdetto dall’esercizio di pubblici uffici per un anno. Nell’ambito dell’operazione sono stati indagati anche l’ex direttore sanitario Matteo Galletta (interdetto), il rettore dell’università Magna Grecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro e l’ex direttore medico di presidio Caterina De Filippo. Sono accusati di aver comunicato alla Regione Calabria dati falsi riguardanti il numero di posti letto attivabili entro 48 ore durante l’emergenza Covid.

I dettagli dell’inchiesta

Secondo quanto emerso dall’operazione, durante l’emergenza epidemiologica, Giuliano e Galletta avrebbero comunicato un numero non rispondente al vero di posti letto Covid-19 attivabili in 48 ore, dato che, invece, sarebbe rimasto invariato fino alla cessazione dell’emergenza. Lo stesso dato, successivamente comunicato al ministero della Salute, integrato con altri valori, costituiva il parametro di riferimento per l’attribuzione del “colore di rischio” alla regione finalizzato a contenere la diffusione del virus.

Dalle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Catanzaro, anche attraverso accertamenti sul posto e verifiche documentali, il numero dei posti letto segnalato era superiore a quello materialmente ed effettivamente realizzabile nel termine previsto, a causa della carenza di personale sanitario e delle relative dotazioni strumentali e logistiche.

LEGGI ANCHE: “Bufera” sul commissario straordinario dell’Asp di Vibo Giuliano: sospeso dai pubblici uffici

Falso sui posti letto Covid a Catanzaro, i dettagli dell’inchiesta che inguaia il commissario Giuliano