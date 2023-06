Incidente sulla Trasversale, Schiavello: «Provvedere urgentemente a rendere sicura la strada»

“Il drammatico incidente accaduto nella notte del 25 giugno nei pressi dello svincolo di Simbario, seguente ad altri di pari drammaticità, con la conseguente perdita della vita di due persone, una in giovanissima età, ripropone in modo serio è imprescindibile la necessità di provvedere, urgentemente, a rendere la strada, per tutto il tragitto, più sicura e confortevole. Chiediamo, quindi, come Comitato “Trasversale delle Serre- 50 anni di sviluppo negato”, che la stessa venga dotata di tutti gli accorgimenti di sicurezza per limitarne la velocità, nonché di autovelox che penalizzino coloro che questa arteria percorrono come se fosse una pista di formula 1. La necessità di provvedere in merito riveste carattere d’urgenza e non può essere disattesa o procrastinata. Questo Comitato si farà interprete del diritto collettivo alla sicurezza denunciandone alle autorità il costante pericolo”. A dichiararlo è il dottor Fioravante Schiavello, presidente Comitato “Trasversale delle Serre- 50 anni di sviluppo negato”.

