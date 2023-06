Incidente sulla Trasversale, il sindaco di Serra: «Tragedia che lascia il segno»

E’ chiusa al traffico la strada statale 713 “Trasversale delle Serre” a causa del tragico incidente avvenuto questa mattina alle ore 4, al km 20,400 nei pressi dell’uscita di Simbario. Il bilancio del drammatico sinistro è di due persone morte, Bruno Vavalà, 23 anni e Nicola Callà, di anni 60. Le vittime viaggiavano a bordo di una Peugeot in compagnia di altre due persone, tutte di Serra San Bruno, quando, a causa di un guasto improvviso dell’autovettura sarebbero scese dall’abitacolo per verificare l’entità del malfunzionamento del veicolo. Il sopraggiungere di un’auto Bmw, in cui viaggiavano due giovani di Sorianello, non ha dato scampo alle due vittime colpite in pieno, una delle quali finita sotto il cavalcavia. “Perdiamo due grandi lavoratori, legati profondamente al nostro paese, – ha dichiarato il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari – che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene. Alle famiglie di Bruno e Nicola dobbiamo vicinanza e rispetto, in un silenzio intriso di dolore per una tragedia che lascia il segno su tutti noi. In segno di cordoglio e solidarietà, interpretando il sentimento di tutta la comunità, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie”. Appena qualche mese fa, un tragico incidente avvenuto lungo la Trasversale delle Serre nel territorio comunale di Spadola, lungo il viadotto nei pressi del ponte di località Sorgive, è costato la vita a un altro giovane di Serra San Bruno, Carmine Mannella, di 32 anni. Nel 2019, invece, all’alba del 24 giugno, a perdere la vita sulla Trasversale delle Serre, nei pressi di Spadola, tre giovani sorianesi: Natalino Chiera e i due cugini omonimi Salvatore Farina.

LEGGI ANCHE: Incidente mortale sulla Trasversale delle Serre: in due perdono la vita

Incidente sulla Trasversale fra Spadola e Serra, un morto

Incidente sulla Trasversale delle Serre, drammatico il bilancio dello scontro frontale – Foto

Strage sulla Trasversale, a Soriano una comunità attonita si prepara ai funerali – Video