Raid contro i lavori del cimitero di Briatico, indagini in corso

Raid nella notte al cimitero di Briatico. Ignoti, dopo essersi introdotti nella struttura, hanno danneggiato parte dell’impalcatura del muro di sostegno, in via di realizzazione per mettere in sicurezza l’intera area e anche alcune cappelle a rischio crollo. Ferma condanna per l’accaduto da parte del sindaco Lidio Vallone: «A fare la scoperta stamani sono stati i dipendenti della ditta esecutrice dei lavori. Le attività da circa venti giorni stanno andando avanti speditamente e in queste settimane non c’era stato nessun problema, nè si era registrato nessun disturbo. Gli operai della ditta hanno trovato stami il ferro, posizionato in attesa della seconda gettata, completamente piegato. Quanto accaduto è stato prontamente denunciato alla locale Stazione dei carabinieri. Come amministrazione esprimiamo solidarietà alla ditta e siamo pronti a supportare i militari dell’Arma affinchè si chiariscano al più presto i contorni della vicenda».

