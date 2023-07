Tragico incidente sul lungomare di Joppolo, morta 68enne

Un incidente autonomo si è verificato nella tarda serata di ieri, alle 20.13 sul lungomare di Joppolo. In base ad una prima ricostruzione, l’auto guidata da una donna, B.F.C., di 68 anni, è andata fuori strada per poi schiantarsi contro un albero. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo intervento, gli operatori della Pet Tropea non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Indagini in corso per stabilire la dinamica del sinistro.

LEGGI ANCHE: Incidente stradale a Vibo: motociclista trasferito in elisoccorso a Lamezia

Incidente sul lavoro a Vibo: muore travolto dalla motozappa