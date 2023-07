Incidente sul lavoro a Vibo: muore travolto dalla motozappa

Un decesso a seguito di un incidente sul lavoro a Vibo Valentia in località Sant’Anna nei pressi della strada che conduce alle vecchie ferrovie calabro lucane, non lontano dall’hotel 501. Per cause ancora in corso di accertamento, Giuseppe Rubino, 78 anni, mentre stava lavorando in un appezzamento di terreno con una motozappa, ha perso l’equilibrio venendo travolto dalle lame del mezzo agricolo. E’ stato un familiare, non vedendolo rientrare, a portarsi sul terreno sino a ritrovare il congiunto riverso a terra. Attivati i soccorsi dei sanitari del 118 con l’infermiere Alessandria, all’equipaggio (dott. Pagano infermiere Napoli e autista Marsico) non è rimasto che constatarne il decesso e annullare l’elisoccorso.

