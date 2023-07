Precipita dal secondo piano a Vibo, trasferito in elisoccorso a Catanzaro

E’ stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro un giovane di 26 anni che nel pomeriggio è precipitato dal secondo piano di un palazzo a Vibo Valentia procurandosi gravi ferite agli arti superiori ed al volto. Ancora da chiarire le cause della caduta. Sul posto per i rilievi del caso si sono portati i carabinieri, mentre in un vicolo nei pressi del segretario d’azienda è atterrato l’elisoccorso per trasportare poi il 26enne a Catanzaro per le cure del caso.

LEGGI ANCHE: Incidente sul lavoro a Ricadi, ferito un 19enne: interviene l’elisoccorso

Incidente sul lavoro a Portosalvo, interviene l’elisoccorso

Incidente a Serra, scontro tra auto e moto: interviene l’elisoccorso

Vibo, sferra un calcio a una vetrata e si ferisce alla gamba: interviene l’elisoccorso