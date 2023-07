Incidente stradale a Vibo: motociclista trasferito in elisoccorso a Lamezia

Restano serie ma non critiche le condizioni di un motociclista che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Vibo Valentia in località Aereoporto. Per cause in corso di accertamento, il 48enne ha perso il controllo del mezzo – di grossa cilindrata – ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 di Vibo che hanno accertato ferite lacero contuse, un trauma cranico e fratture scomposte di gomito e ginocchio. Si è reso pertanto necessario, per le cure del caso, il veloce trasferimento del ferito in elisoccorso all’ospedale di Lamezia Terme dove si trova ricoverato. Le sue condizioni sono stabili e la prognosi rimane riservata. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

