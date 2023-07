Ferite da taglio: da Vibo in elisoccorso a Catanzaro, indagano i carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri per fare luce sul ferimento che vede per protagonista un 52enne di Nicotera, trasferito in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Dopo essere giunto in Pronto Soccorso allo Jazzolino di Vibo Valentia con ferite da taglio al rene sinistro, lo stesso ha riferito ai sanitari che l’hanno preso in cura ed ai militari dell’Arma di essersi ferito cadendo da una barca. Una versione tutta da verificare. I carabinieri sono impegnati in queste ore a chiarire l’esatta dinamica del ferimento e ad escludere possibili liti e colluttazioni con altre persone.

