Eseguiva trapianti di capelli senza titoli: arrestato falso chirurgo a Reggio

Dal 2017 aveva effettuato numerosi interventi da 2.500 euro l'uno somministrando anestesia locale e prescrivendo farmaci per il decorso post operatorio

Il gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Giovanni Bombardieri, ha emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 56 anni che esercitava la professione di medico chirurgo senza possedere i titoli. L’indagine sul sedicente medico è stata eseguita dal Nas di Reggio Calabria, coadiuvato dai carabinieri del comando provinciale, a seguito di una segnalazione riguardo all’indagato, il quale, coadiuvato da quattro persone, anch’esse denunciate, aveva istituito in città quattro ambulatori privi di autorizzazione, dove esercitava la chirurgia tricologica, eseguendo numerosi interventi di trapianto di capelli, somministrando anestetici locali e prescrivendo farmaci post-operatori agli ignari pazienti, dietro compenso di 2500 euro per ogni intervento. I carabinieri del Nas, inoltre, hanno posto sotto sequestro uno dei laboratori e la strumentazione rinvenuta, utilizzati per la chirurgia di trapianto del cuoio capelluto e una pagina pubblicitaria su Facebook su cui il “medico” descrive le tipologie di intervento e i costi, al di sotto della media, della specialistica del caso.

