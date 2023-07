Capo Vaticano: sequestrato un trenino che porta i turisti a Grotticelle

Mancanza di documentazione capace di dimostrare il possesso di una licenza e di autorizzazioni per il trasporto dei passeggeri e dei turisti. Per tali ragioni, gli agenti del posto fisso di Polizia di Tropea hanno fermato e sequestrato a Capo Vaticano un trenino utilizzato da anni per trasportare i turisti e gli ospiti di alcuni villaggi della zona sino alla spiaggia di Grotticelle, tra le più belle e rinomate dell’intero comprensorio del comune di Ricadi. Il titolare del trenino, originario di Zambrone, ed il suo autista, originario della Locride, una volta fermati dai poliziotti non sono stati in grado di esibire alcun permesso per l’attività di trasporto passeggeri attraverso il trenino. Del sequestro del mezzo è stata informata l’autorità giudiziaria di Vibo Valentia.

