Comune di Tropea: il consigliere Piserà chiede al sindaco di revocare l’assessore Trecate

Non restano senza conseguenze politiche le motivazioni del questore di Vibo poste alla base della richiesta di revoca della licenza al ristorante That’s Amore di Tropea. Il consigliere comunale di minoranza, Antonio Piserà, dopo aver appreso delle stesse (pubblicate ieri dalla nostra testata) ha infatti chiesto al sindaco di Tropea Giovanni Macrì – attraverso la presentazione di un’apposita interrogazione – la revoca dell’assessore agli Affari generali Greta Trecate, citata dal questore nella sua richiesta di ritiro della licenza commerciale per il locale gestito da Antonio Trecate (cugino dell’assessore).

L’assessore Greta Trecate

Ecco il testo dell’interrogazione del consigliere Piserà, inviata per conoscenza anche alla Prefettura e alla Questura di Vibo Valentia: “Alla luce delle notizie riportate dalla stampa in ordine alle motivazioni poste alla base della richiesta da parte del questore di Vibo Valentia Cristiano Tatarelli prima, e della Prefettura poi, in ordine alla necessità per il Comune di Tropea di avviare la revoca della licenza per il ristorante That’s Amore di Antonio Trecate ed in considerazione del fatto che gli uffici comunali con il funzionario Gabriele Crisafio hanno avviato – come per legge – il procedimento di revoca della licenza per tale esercizio commerciale, si chiede di sapere: