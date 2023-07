Santa Maria di Ricadi, la statua del giudice Pelaia verrà restaurata

La statua in ricordo del giudice Bruno Pelaia, situata in località Fortino a Santa Maria – fortemente voluta dalla moglie del magistrato deceduto il 26 luglio del 1970 durante un’immersione nelle acque antistanti la località costiera del comune di Ricadi – verrà finalmente restaurata. “E’ necessario ripristinare la statua in località Fortino, fortemente danneggiata, anche a salvaguardia del decoro urbano in un’area molto frequentata da residenti e turisti. La stessa – spiega il Comune di Ricadi -, pur realizzata da privati, è su suolo pubblico comunale” e in vista del restauro sono stati già “contattati gli eredi del giudice che hanno accettato con entusiasmo che il Comune procedesse al restauro”. Quanto agli interventi per il ripristino è stato richiesto apposito preventivo al noto scultore Antonio Gaudosio il quale, dopo aver effettuato il sopralluogo, ha presentato l’offerta per un importo di 4.800,00 euro comprendente il rifacimento di tutte le parti mancanti e danneggiate, con lo stesso materiale e trattamento di tutte le superfici per omogeneizzarle. Il Comune di Ricadi, ritenendo l’offerta meritevole di accoglimento, ha proceduto all’approvazione impegnando la somma di 4.800,000 euro sul capitolo del bilancio comunale. Ricordiamo che la statua circa quindici anni fa è stata decapitata dai vandali e da allora è rimasta come nelle foto che pubblichiamo.

