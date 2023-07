Museo civico di Ricadi: a dirigerlo gratuitamente sarà un ex dirigente comunale

Vincenzo Calzona

Gratuito e per la durata di un anno. È la tipologia contrattuale per la direzione del Museo civico di Ricadi. Così, la Giunta capitanata dal sindaco Nicola Tripodi ha individuato la figura del direttore del sopracitato Museo nella persona di chi, in questi anni, “ha maturato una grande esperienza sul campo: Vincenzo Calzona, già capo ufficio tecnico dell’ente locale, da qualche tempo in pensione. E l’interessato non si è fatto certo pregare accettando subito l’offerta ratificata dalla Giunta guidata dal sindaco Nicola Tripodi. L’amministrazione ha ritenuto necessario individuare un direttore per evitare che il Museo di Ricadi registri la vacatio della figura del direttore per la gestione ordinaria e gli eventi programmati e anche in presenza della stagione estiva nella quale vi è maggior afflusso di pubblico agli stessi musei. Garantire la continuità delle attività e delle funzioni di competenza, che risultano di centrale importanza per la corretta gestione dell’assetto organizzativo dell’ente, è stata dunque la mission del primo cittadino. C’è da evidenziare che quello di Ricadi è una struttura complessa trattandosi di un Museo diffuso nel territorio comunale costituito da sei sezioni: archeologico e paleontologico, antropologico, del Mare, delle Torri di Guardia; della cipolla rossa di Tropea e in più la Biblioteca comunale “Antonio Arena”.

Il sindaco di Ricadi Nicola Antonio Tripodi

Vincenzo Calzona, che sarà anche consulente per i beni culturali-ambientali, è stato dunque scelto “in ragione della pluriennale esperienza maturata – viene spiegato dalla Giunta di Ricadi – che lo ha portato ad essere in possesso delle conoscenze specialistiche e delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze dell’amministrazione in materia. Tra l’altro, l’incarico al personale in quiescenza – l’architetto Calzona è in pensione dal primo di luglio – consente la trasmissione delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle competenze acquisite, evitando aggravi di spese legati ad incarichi onerosi, garantendo la continuità della direzione degli uffici e il buon funzionamento degli stessi”. Il conferimento dell’incarico temporaneo, a titolo gratuito è strettamente funzionale all’interesse dell’amministrazione comunale.

