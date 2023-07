Comune di Ricadi: la minoranza si appella al prefetto per lo stop ai lavori dell’Istituto scolastico

Ancora tutto fermo per quanto concerne i lavori di riqualificazione del cortile dell’Istituto comprensivo di Ricadi. Le diffide del gruppo consiliare “Uniti per Ricadi”, l’ultima delle quali risale addirittura al 19 aprile scorso, inoltrate all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tripodi, sono rimaste “lettera morta”. I lavori in questione, avviati nel mese di gennaio di quest’anno prevedono la realizzazione dei marciapiedi interni al cortile e una rampa che consente di accedere direttamente al parcheggio, senza passare dalla “pericolosa strada provinciale“. “Secondo indiscrezioni – spiegano dalla minoranza – tali interventi risultano fermi da mesi perché la ditta si sarebbe rifiutata di proseguirli visto che mancano, o sono incompleti, la progettazione esecutiva e il computo metrico. Ci sarebbe piaciuto apprendere i motivi ufficiali dello stop dei suddetti lavori, ma non ci è consentito in quanto sul sito del Comune non è dato rinvenire gli atti, – specificano gli interessati, che stanno continuando a indagare al riguardo – ed anche questo appare decisamente strano, nonché inconcepibile”.

Da qui, dunque, il gruppo “Uniti per Ricadi” considerato che “non è il primo appello che facciamo senza alcun riscontro al sindaco, chiediamo che sulla ripresa e sul completamento dei lavori intervenga la supervisione del Prefetto”. Gli interessati aggiungono che il primo cittadino Nicola Tripodi “potrebbe approfittare della pausa scolastica estiva per completare i lavori. Da oggi al 15 settembre, infatti, l’amministrazione avrà a disposizione due mesi e mezzo per portare a termine le opere ed evitare disagi alla ripresa del nuovo anno scolastico”. L’opposizione rimarca gravi ritardi ed inadempimenti che si registrano sul fronte dei lavori pubblici. “Difatti, – dichiarano – non sarà sfuggito ai tanti visitatori, che il Comune di Ricadi si presenta con tutta una serie di lavori pubblici incompleti e cantieri abbandonati”. Il gruppo “Uniti per Ricadi” tiene a evidenziare le “incompiute dell’amministrazione” e ricorda “il Palazzetto dei Congressi, che doveva essere completato e invece rimane parzialmente demolito all’entrata di Ricadi; il Municipio, i cui lavori procedono da anni a rilento e non si capisce il perché, con un cantiere abbandonato nella pubblica piazza”. E ancora, “i lavori a rilento per la Piazza di San Nicolò, per i quali, non essendoci nemmeno un atto pubblicato all’albo pretorio, abbiamo fatto richiesta di accesso ed apposita interrogazione, senza ricevere però alcuna risposta. Infine, i lavori al parcheggio al mare di Grotticelle, per i quali abbiamo lanciato l’allarme mesi fa, registrando la scarsa, pessima qualità e i gravi ritardi nell’esecuzione.

