Incidente stradale a Pizzo, ferito un motociclista

Incidente stradale lungo la Statale 18 nel territorio comunale di Pizzo, a poca distanza dal supermercato Coop. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura Alfa ed una moto di grossa cilindrata si sono scontrate. A riportare la peggio è stato il motociclista, sbalzato dal mezzo sull’asfalto e soccorso da alcuni automobilisti di passaggio che hanno prontamente allertato i sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri della Stazione di Pizzo per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità per l’accaduto. Traffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia.

