Ombrelloni abusivi a Santa Maria di Ricadi e gazebo a Bivona, sequestro della Capitaneria

La Guardia costiera di Vibo Marina, anche in ragione dell’affluenza di numerosi turisti, ha intensificato i controlli lungo tutto il litorale, rafforzando il dispositivo operativo già messo in atto nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, finalizzato a garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti, nonché il corretto espletamento delle attività balneari a favore della collettività. Le verifiche, finalizzate a verificare il corretto uso degli arenili liberi, hanno permesso di individuare e porre sotto sequestro numerose attrezzature balneari di vario genere (ombrelloni, lettini, sdraio) lungo la “Costa degli Dei”, illegittimamente posizionate sulle spiagge da privati al fine di precostituire una riserva di posto in “prima fila”. Nello specifico, a Bivona, i militari della Guardia costiera – oltre alle attrezzature balneari – hanno rimosso un gazebo in legno arbitrariamente posizionato sulla spiaggia che impediva la libera fruizione della spiaggia e rendeva difficoltoso il transito dei mezzi incaricati per la pulizia dell’arenile. Ulteriormente personale della Guardia costiera di Tropea, congiuntamente alla polizia municipale di Ricadi, ha rimosso e posto sotto sequestro oltre 170 tra ombrelloni, lettini e sedie posizionate in maniera abusiva lungo le spiagge di “Santa Maria di Ricadi”, in violazione delle norme che sanciscono la libera fruizione del demanio marittimo.

