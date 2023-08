Violenta aggressione a Nicotera, gravemente ferito un ragazzo

Indagini da parte dei carabinieri e della polizia per far luce su un’aggressione avvenuta a Nicotera ai danni di un ventiduenne di Ricadi, pestato in zona “Subba i mura” alle 5 del mattino di venerdì dove poche ore prima si era svolta la sagra paesana. Il giovane è stato aggredito da altri ragazzi con spintoni, pugni, schiaffi, calci e l’uso di una cinta. Il giovane è stato prima fatto oggetto del lancio di pietre dalla zona dietro il castello e poi accerchiato e pestato di brutto. Ha ripetutamente chiesto aiuto, ma nessuno è intervenuto in sua difesa. Quindi la corsa verso altra zona del paese dove il branco è stato poi allontanato da alcuni passanti. Il giovane ha riportato un trauma cranico, contusioni e fratture varie, venendo portato in stato di shock alla locale Guardia medica per le prima cure del caso. Sul posto sono poi giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che l’hanno trasferito prima al Pronto soccorso di Vibo e successivamente all’ospedale di Tropea. I familiari del ragazzo hanno sporto denuncia contro ignoti alla Questura di Vibo Valentia augurandosi che l’aggressione non resti impunita.

