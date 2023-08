Tropea: cenano al ristorante ma al momento del conto si danno alla fuga – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Si recano al ristorante, mangiano, bevono, degustano ogni portata ma al momento del conto preferiscono la fuga. E’ successo ieri sera a Tropea al ristorante “La Pentola d’Oro” e la “fuga” è stata immortalata dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza del locale. A denunciare anche su Facebook l’accaduto è il titolare del locale, Francesco Ventrice, che ha pure pubblicato le immagini riprese dalle telecamere. «Questi gentilissimi soggetti, dopo essersi abbuffati di cibo presso il nostro ristorante, hanno deciso di scappare senza pagare – ha scritto in un Post Ventrice – con la sicurezza e l’idiozia di non essere riconoscibili. Questo è il turismo d’élite!». Le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza del ristorante sono ora al vaglio delle forze dell’ordine nel tentativo di dare un nome a chi non ha trovato di meglio che dileguarsi senza pagare dopo aver cenato.

