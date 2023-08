Dramma sulla Ionio-Tirreno, si continua a pregare per Valentina e la piccola Fatima

I messaggi, struggenti, degli amici sulle bacheche social attraverso le quali lei raccontava la sua gioia di vivere, effervescente e contagiosa. Il dolore, devastante, di una famiglia che nel silenzio piange Antonella e la piccola Maya e prega per lei e la sua bimba, Fatima. La sopravvivenza di Valentina è appesa ad un filo, le sue condizioni stazionarie. Riuscito l’intervento alla milza, ciò che preoccupa è l’emorragia cerebrale. Nessuno accetta la possibilità che possa non risvegliarsi, ma gli effetti a lungo termine del tragico incidente lungo la Ionio-Tirreno sono imponderabili. L’agosto nel quale Valentina – speaker radiofonica, regina delle serate e delle piste da ballo – avrebbe coronato il suo sogno d’amore, sposando il compagno Domenico Teramo, sopravvissuto al sinistro stradale, e legando nel vincolo del matrimonio la sua nuova famiglia, è così divenuto il mese dello strazio. L’abito bianco riposto in un armadio, i preparativi fermati, l’evento più atteso che non ci sarà. Tutto ciò mentre la vita del resto del mondo continua ad andare avanti, inarrestabile. Ma non v’è piazza, specie nel Vibonese, evento pubblico, in cui dj, speaker e presentatori, non rivolgano un pensiero ed una preghiera a lei. La vita va avanti, sì, ma si continua a pregare. Per Valentina e la sua piccola Fatima.

