Tropea: la Polizia di Stato emette foglio di via per quattro venditori abusivi

Oltre alla sanzione di 5mila euro ciascuno, i fermati non potranno mettere piede nella cittadina turistica del Vibonese per i prossimi 3 anni

Nel corso di specifici controlli del territorio disposti dal Questore di Vibo al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, personale del posto fisso della Polizia di Stato di Tropea, ha fermato quattro persone intente a vendere illegalmente merce non controllata. Al termine delle verifiche in sinergia con personale della Squadra Mobile e della Polizia Locale di Vibo Valentia, sono state elevate sanzioni pari a 5162,00 euro per ciascuno dei venditori abusivi per commercio su aree pubbliche senza autorizzazione. I quattro, già noti alle Forze di Polizia, sono stati segnalati alla divisione anticrimine della Questura, oltre all’emissione di provvedimenti di foglio di via obbligatorio, che impone ai fermati di lasciare immediatamente il Comune di Tropea, con il divieto di farvi ritorno per i successivi 3 anni.

