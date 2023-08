Ricercato dal 2022, alloggiava in un B&B di Tropea: arrestato dalla Polizia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha arrestato un cittadino polacco ricercato dal 2022 per reati contro il patrimonio. Il latitante – che deve scontare la pena della reclusione in carcere per 1 anno e 6 mesi – è stato rintracciato in un B&B di Tropea. L’operazione rientra nell’ambito dei costanti e capillari controlli che la Polizia di Stato, su disposizione del questore, svolge su tutto il territorio provinciale. Un’attività che si è intensificata in questo periodo di grande flussi turistici sulle coste vibonesi. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, lo hanno fermato. All’atto dell’identificazione, lo stesso ha rivelato la sua identità, dichiarando di essere a conoscenza del mandato di cattura che gravava a proprio carico. Il ricercato, pertanto, all’esito degli accertamenti che hanno assicurato con certezza la sua identità e la sussistenza del mandato di arresto Europeo, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Vibo Valentia.