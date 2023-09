“Basso Profilo”: condannato ex assessore regionale, assolto un notaio

Francesco Talarico

La Corte d’Appello di Catanzaro ha rideterminato la condanna nei confronti dell’ex assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico di Lamezia Terme, già coordinatore regionale dell’Udc, condannandolo ad un anno e quattro mesi (pena sospesa). In primo grado era stato condannato a 5 anni di reclusione. La Procura aveva chiesto in appello la condanna a 6 anni e 8 mesi. La sentenza al termine del processo di secondo grado nato dall’operazione della Dda di Catanzaro denominata “Basso Profilo” dove Talarico rispondeva del reato di scambio elettorale politico mafioso in occasione delle elezioni politiche del 2018. La Corte d’Appello ha ora riqualificato il reato in corruzione elettorale semplice, escludendo lo scambio elettorale politico mafioso. Talarico era difeso dall’avvocato Francesco Gambardella. Confermata invece anche in appello l’assoluzione per il notaio catanzarese Rocco Guglielmo (con studio anche a Vibo Valentia), accusato di falsità ideologica in atti pubblici e di trasferimento fraudolento di beni in relazione alla sottoscrizione di atti notarili che, secondo la Procura, avrebbero agevolato le operazioni di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti di società riconducibili all’imprenditore catanzarese Antonio Gallo. Il procuratore generale aveva richiesto per lui 4 anni di reclusione. Rocco Guglielmo era dagli avvocati Salvatore Staiano e Filippo Giunchedi.

