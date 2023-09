Incidente stradale mortale in Calabria: muore giovane di 17 anni

La ragazza, in condizioni gravissime, è stata traferita in ospedale ma è deceduta subito dopo il suo arrivo. Disposta l'autopsia

di Matteo Lauria

Un tragico incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo dell’area portuale di Corigliano con una 17enne, originaria di Mirto, che ha perso la vita. La giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri cinque amici. L’incidente ha avuto luogo all’altezza del famigerato “curvone,” proprio in prossimità dello svincolo per il porto di Corigliano. Secondo le prime informazioni emerse, l’auto su cui viaggiava la vittima si sarebbe ribaltata in modo autonomo. Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi e sul luogo si sono precipitati i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e un’ambulanza del servizio di emergenza 118. CONTINUA A LEGGERE QUI: Incidente sulla statale 106 all’altezza di Corigliano Rossano: muore giovane di 17 anni