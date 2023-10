Reggio Calabria, sparatoria nei pressi di una scuola

Attimi di paura si sono registrati questa mattina a Reggio Calabria, nei pressi dell’istituto Pythagoras, in via Sant’Elia, per una sparatoria contro un uomo. Obiettivo del raid sarebbe stato un pregiudicato che è riuscito a scappare, riportando, probabilmente, ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che, sotto la guida del colonnello Cesario Totaro, hanno avviato le indagini sul caso.

