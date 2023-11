Rinascita Scott e omicidi: figuraccia per 5 Comuni vibonesi e la Provincia esclusi dalle parti civili

Luigi Mancuso

Una serie di parti civili sono decadute nell’ambito di un troncone di Rinascita Scott contro i clan del Vibonese a causa del mancato deposito, da parte dei difensori, delle richieste di risarcimento del danno e di liquidazione delle spese processuali. Niente conclusioni scritte ed enti dichiarati di fatto decaduti dalla costituzione di parte civile. Si tratta del procedimento riguardante il troncone degli omicidi di Rinascita Scott che si sta celebrando in Corte d’Assise a Catanzaro e in parte del processo Petrolmafie-Dedalo in cui è confluita la posizione del boss di Limbadi Luigi Mancuso, 69 anni, indicato come il capo del “Crimine” del Vibonese e la cui posizione era stata stralciata dal maxiprocesso Rinascita Scott. A conclusione della requisitoria del troncone di Rinascita Scott riguardante gli omicidi (in cui la Dda ha chiesto 5 ergastoli e altre condanne a 30 anni di reclusione), il presidente della Corte d’Assise, Massimo Forciniti, ha fatto mettere a verbale che la Provincia di Vibo Valentia aveva inviato le proprie conclusioni tramite pec alle ore 14. Una procedura non ammessa dal presidente, che l’ha giudicata «irrituale e tardiva». Non hanno invece presentato le conclusioni scritte i Comuni di Zungri, San Gregorio di Ippona, Pizzo, Limbadi e Nicotera. Quest’ultimo Comune non è stato rappresentato come parte civile neanche all’udienza del processo Petrolmafie-Dedalo in cui è confluita la posizione stralciata di Luigi Mancuso per il quale il 26 ottobre scorso la Dda ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione. Hanno invece depositato le conclusioni scritte, nell’ambito del processo Rinascita Scott (troncone omicidi), l’associazione Libera, la Regione Calabria, l’associazione antiracket di Vibo Valentia ed i Comuni di Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Tropea, Ricadi, Mileto, Ionadi, San Costantino Calabro e Maierato. I legali degli altri enti (Comuni di Zungri, San Gregorio di Ippona, Pizzo, Limbadi e Nicotera), invece, non sono intervenuti e le costituzioni, di conseguenza, dovrebbero essere di fatto decadute (lo si vedrà con il dispositivo della sentenza). Una figuraccia, atteso che tali enti avevano conferito apposito mandato ai rispettivi legali per portare a conclusione la costituzione di parte civile in tutti i tronconi in cui si è poi diviso Rinascita Scott.

