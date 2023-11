Tifosi vibonesi aggrediti prima del derby Catanzaro-Cosenza: indagini in corso

Quella che poteva essere un’occasione di integrazione e amicizia tra appassionati di calcio, si è scontrata con la parte incomprensibile di tifosi probabilmente poco inclini ai valori dello sport. Così, una domenica tranquilla, caratterizzata dall’atteso derby Catanzaro – Cosenza, disputatosi ieri, stava per concludersi nel peggiore dei modi. Due tifosi della Vibonese, infatti, diretti allo stadio di Catanzaro per assistere alla gara in questione, sono stati aggrediti poco prima dell’inizio del derby. Il pretesto? E’ presto detto: i due tifosi della Vibonese avevano esposto sul parabrezza dell’auto una sciarpa con i colori della loro squadra, che sono rossoblù come quelli del Cosenza. Questo avrebbe urtato alcuni presunti tifosi del Catanzaro che si sono riversati sull’auto dei malcapitati. Per fortuna, l’episodio si è concluso con danneggiamenti solo all’automobile e i due vibonesi non hanno riportato ferite gravi. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine.

