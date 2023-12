Bivona, principio d’incendio alla storica Tonnara: intervengono i pompieri

Nella notte tra giovedì e venerdì alcuni abitanti di Bivona, scorgendo un principio d’incendio che stava per svilupparsi all’esterno dell’edificio della Tonnara, hanno tempestivamente allertato i vigili del fuoco che, con un rapido e risolutivo intervento, sono riusciti a spegnere le fiamme che minacciavano di propagarsi all’interno della struttura. L’episodio è stato così commentato, sul suo blog, dallo storico Antonio Montesanti: «La Tonnara di Bivona ha subìto e continua a subire atti vandalici, certamente favoriti dalla marginalità della zona che consente di compiere tali inqualificabili gesti restando impuniti. Stavolta, però, l’attenzione della comunità verso questo bene storico, attualmente in fase di restauro, si è rivelata determinante nel risolvere nel migliore dei modi il pericolo proveniente dall’ennesimo atto vandalico, avvenuto tra l’altro in questi giorni di ponte per la festività dell’Immacolata, unici giorni in cui la ditta esecutrice dei lavori non è, ovviamente, sul posto. Ricordo che il restauro sta proseguendo alacremente per via dell’approssimarsi della data prevista per la fine dei lavori e cioè entro il corrente mese di dicembre. Un grande ringraziamento va dato ai cittadini di Bivona che hanno così dimostrato, con la loro pronta segnalazione, di considerare sempre di più la Tonnara come il loro più caro bene identitario».

LEGGI ANCHE: Tonnara di Bivona, sopralluogo del sindaco per stato lavori

Castello di Bivona, lo storico Montesanti: «Modificate quel progetto. Fermate quella gara»

Tonnara di Bivona, l’appello dello storico Montesanti: «Si riapra al più presto la casa del rais»