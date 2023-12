Incidente nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio: grave 39enne

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la ex Statale 606 nei pressi della rotatoria per Maierato, in prossimità dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio. Un impatto frontale tra un’auto e un furgoncino, per cause ancora in corso di accertamento, ha procurato ferite e diversi traumi gravi a un 39enne, A.D., residente nel Cosentino, e contusioni meno gravi ad altre persone rimaste coinvolte nel sinistro. Per il 39enne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito all’ospedale di Lamezia Terme, anziché a Catanzaro dove non è stato possibile arrivare a causa delle avverse condizioni climatiche. Gli altri feriti, invece, sono stati condotti al Pronto soccorso dello “Jazzolino”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia per mettere in sicurezza l’arteria stradale e avviare gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

