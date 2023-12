Francica: cane impiccato lasciato dinanzi al cancello di un’abitazione

Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia per far luce sul macabro ritrovamento di un cane ucciso e lasciato penzolante al cancello di un fondo agricolo dal quale si accede all’abitazione di due pensionati. L’episodio è accaduto a Francica in località Trebona dove gli anziani proprietari vivono insieme ai due figli. I militari dell’Arma sono impegnati a far luce sui motivi posti alla base del gesto, costato la vita ad un cane meticcio lasciato penzolare per il collo all’entrata della proprietà. Non è la prima volta che la famiglia presa di mira subisce minacce.

