Aggressioni a Soriano, gravi le condizioni del ferito, i carabinieri indagano per lesioni

Restano gravi le condizioni di salute del giovane trentenne S.F., originario di Soriano Calabro, ma residente a Torino, che nella notte a cavallo tra venerdì e sabato è stato operato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro per una ferita ad un polmone e anche alla testa. Il giovane è arrivato all’ospedale del capoluogo di regione dopo essere stato portato in un primo tempo da alcuni parenti all’ospedale di Vibo Valentia. Allo “Jazzolino” – stando alla ricostruzione dei carabinieri – non sarebbero mancati momenti di forte tensione tra gli accompagnatori del ferito ed i sanitari. Vista la gravità della situazione si è quindi deciso di trasferire il giovane all’ospedale di Catanzaro per le cure del caso. Il trentenne – sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti – si trovava nella serata di venerdì nei pressi della piazza di Soriano unitamente ad alcuni parenti e cugini. Per motivi ancora al vaglio delle indagini dei militari dell’Arma della locale Stazione, il giovane si sarebbe procurato una vistosa ferita alla testa con copiosa fuoriuscita di sangue. Due le versioni contrastanti al momento: il ferito e qualcuno dei loro accompagnatori avrebbe raccontato ai carabinieri che il giovane era caduto dalle scale; l’altra versione parla invece di una rissa nei pressi di un bar terminata con il ferimento del giovane. S.F. nell’immediatezza è stato quindi portato da cugini e parenti all’ospedale di Soriano. Qui si è verificata dapprima un’aggressione verbale nei confronti della dottoressa di turno alla Guardia medica e poi nei confronti dei sanitari della locale postazione del 118 con un pugno in faccia, spintoni e calci nei confronti dell’infermiere Vincenzo Caruso (che è anche sindaco di Pizzoni). Allo stato la Procura di Vibo Valentia procede per il reato di lesioni gravissime in relazione alle ferite riportate dal giovane ora ricoverato all’ospedale di Catanzaro, e per lesioni anche nei confronti dell’infermiere colpito in faccia che ha presentato denuncia nei confronti di due persone di Soriano Calabro. Una vicenda ancora da ricostruire compiutamente e che viene seguita con la massima attenzione dai militari dell’Arma.

