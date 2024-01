Soriano, dottoressa e infermieri aggrediti nella Guardia medica

L’ospedale di Soriano

Ancora un episodio violento nei confronti dei professionisti della sanità. Questa volta, teatro di un’inaccettabile aggressione, è stata la postazione di Guardia medica di Soriano Calabro, situata all’interno dell’ex ospedale San Domenico. L’episodio si è registrato nella tarda serata di ieri, mentre una dottoressa che stava regolarmente svolgendo il proprio turno di assistenza continuativa è stata aggredita verbalmente da cinque uomini. Impaurita, la dottoressa ha chiesto aiuto al personale sanitario della postazione del 118 che, prontamente intervenuto, si è ritrovato a sua volta vittima di calci e pugni. Ad avere la peggio è stato un infermiere al quale è stato sferrato un pugno in faccia che ha causato, anche, la rottura degli occhiali da vista. Scene di inaudita violenza proseguite nella città capoluogo di provincia. Già, perchè le cinque persone ancora da identificare si sono poi diretti al Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia dove si sono registrati altri momenti di tensione. Uno dei cinque soggetti coinvolti, per motivi non ancora chiariti, si sarebbe procurato un trauma cranico. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri nel mentre la comunità di Soriano, e non solo, si ritrova sconvolta per l’accaduto e attende risposte. Risposte in ordine a diversi episodi che destano visibile preoccupazione in quello che sino a qualche decennio fa era ritenuto uno dei paesi più tranquilli del Vibonese. Soriano Calabro era infatti un centro dove la cultura e il commercio non lasciavano spazio ad altro.

