Sparatoria nel Vibonese, un ferito a colpi di pistola dopo la lite nel bar

E’ di un ferito il bilancio di una lite degenerata in sparatoria a Sorianello nella tarda serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Soriano Calabro, un gruppo di persone avrebbe prima discusso animatamente all’interno di un bar del paese per poi prendere parte ad una vera e propria lite. Alcuni dei protagonisti si sarebbero quindi allontanati per ritornare poco dopo nel locale armati. Non trovata però la persona da colpire, la stessa è stata raggiunta sotto casa e al suo indirizzo è stato esploso un colpo di pistola che ha sfiorato la vittima (di nazionalità straniera) ad un polpaccio. Chi ha aperto il fuoco avrebbe le ore contate e potrebbe essere assicurato alla giustizia in tempi brevi.

