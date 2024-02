Rinascita Scott: rigettata proposta di sorveglianza speciale per giovane di Vibo

Rigettata dal Tribunale di Catanzaro la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, chiesta dalla Dda nei confronti di Roberto Ionadi, 25 anni, di Vibo Valentia. La proposta avanzata dalla Dda era motivata dall’ipotizzata appartenenza di Roberto Ionadi alla ‘ndrina dei Pardea, detti “Ranisi”, di Vibo Valentia. La difesa, rappresentata dall’avvocato Salvatore Sorbilli, ha però replicato allegando la sentenza del processo Rinascita Scott dove Roberto Ionadi è stato assolto da tutti i reati, tranne da un’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio per la quale è stato condannato ad un anno (l’accusa aveva chiesto complessivamente per lui la condanna a 14 anni). Non esistendo quindi, a fronte dell’assoluzione in Rinascita Scott, l’appartenenza alla ‘ndrina dei Pardea e neanche la sussistenza della pericolosità sociale.

