Narcotraffico internazionale: Cassazione rigetta ricorso per 45enne di Soriano

Gianluca Tassone

La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso di Gianluca Tassone, 45 anni, di Soriano Calabro, avverso l’ordinanza del 21 febbraio dello scorso anno della Corte d’Appello di Catanzaro in funzione di giudice dell’esecuzione. Nessun riconoscimento della continuazione dei reati tra una sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 17 giugno 2003, irrevocabile il 12 febbraio 2004 per il reato di truffa (accertata a Soriano il 31 maggio 1998) e altra sentenza irrevocabile il 28 novembre 2008 per il reato di narcotraffico. I giudici hanno ritenuto insussistente qualunque elemento unificante le due sentenze in quanto “non è stato giudicato sufficiente, a tal fine, il solo elemento comune ai vari reati, costituito dalla coincidenza spaziale del luogo di commissione dei fatti, trattandosi peraltro di condotte eterogenee (da un lato la ricettazione di un carnet di assegni, dall’altro violazioni sulla legge degli stupefacenti), ed essendo non provato il nesso teleologico che, secondo la difesa, legherebbe i fatti di reato. Per la Cassazione, “l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità”, circostanza che nel caso di specie non c’è. Gianluca Tassone è stato arrestato nel settembre 2021 a Barcellona dai carabinieri del Ros e dai militari della Guardia Civil spagnola dopo un periodo di latitanza. Era ricercato in ambito internazionale poiché destinatario di un provvedimento di cumulo pene, emesso il 18 novembre 2020 dalla Procura Generale di Reggio Calabria dovendo scontare una pena definitiva di 15 anni di reclusione per reati in materia di narcotraffico internazionale.

