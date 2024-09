Porto di Vibo cenerentola degli scali calabresi, Colelli (Pd): «L’assessore regionale Varì si è dimenticato del suo territorio?»

Tra le novità riguardanti la Calabria che emergono dal Salone nautico di Genova, ci sono anche gli sviluppi futuri degli scali portuali e, tra questi, anche quello di Crotone in piena espansione turistica. Sulla questione, il segretario cittadino del Partito democratico Francesco Colelli “tira la giacca” all’assessore regionale (vibonese) Rosario Varì per sottolineare la rilevanza dello scalo portuale di Vibo Marina, tra i più importanti del Meridione. «Osserviamo sempre con estrema attenzione il lavoro dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio – ha evidenziato Colelli in una nota ufficiale -, e da ultimo ci è capitato di leggere le cronache di questi giorni dal Salone nautico di Genova, nel quale il presidente Agostinelli ha presentato il progetto per un rilancio concreto del porto di Crotone».

«Un progetto che prevede investimenti per diversi milioni di euro e che punta a ridisegnare completamente l’attrattività, anche turistica, dello scalo crotonese. Leggiamo anche che la presentazione genovese è avvenuta grazie all’organizzazione dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico e internazionalizzazione, guidato dall’assessore vibonese Rosario Varì. Quello di Crotone – sottolinea a questo punto Colelli – è l’ultimo progetto in ordine di tempo presentato dall’Autorità portuale, in precedenza abbiamo appreso di grandi investimenti per Gioia Tauro, per Corigliano, eccetera. Niente abbiamo letto, invece, su Vibo Marina, che pure possiede uno scalo portuale tra i più importanti dell’Italia meridionale».

«Alla luce di ciò – incalza il segretario Pd – ci chiediamo: l’assessore Varì, che in quanto vibonese non diciamo che debba favorire il nostro territorio ma dovrebbe almeno avere contezza dell’importanza del nostro porto, pensa di fare qualcosa in merito? Di sollecitare l’Autorità ad investire anche su Vibo Marina? E l’Autorità, dal canto suo, dopo il cordiale confronto avuto con il nostro sindaco Enzo Romeo, a poche settimane dall’insediamento, pensa che sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti? Il Partito democratico di Vibo Valentia è aperto ad ogni tipo di dialogo, interlocuzione e tutto ciò che si vuole, ma non resteremo a fare da spettatori. Il porto di Vibo Marina merita di essere valorizzato per le potenzialità intrinseche che ha, però servono interventi seri e volontà di attuarli. Da parte nostra, da parte dell’amministrazione comunale, c’è tutta la volontà e la disponibilità, ma il tempo non è illimitato».