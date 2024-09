Porto di Vibo Marina, Agostinelli replica a Colelli: «Niente investimenti? Presto intervento da 20 milioni di euro»

Dopo l’intervento del segretario cittadino del Partito democratico Francesco Colelli a proposito del porto di Vibo Marina, arriva a stretto giro la replica del presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli. L’esponente dem, in particolare, lamentava di non aver «letto niente» circa investimenti sullo scalo vibonese, mentre al Salone nautico di Genova è stato presentato un progetto per la riqualificazione del porto vecchio di Crotone. Colelli inoltre, nel suo intervento, invitava l’assessore regionale (vibonese) Rosario Varì a «sollecitare l’Autorità ad investire anche su Vibo Marina». Ora la risposta di Agostinelli.

«In relazione alle dichiarazioni del segretario Pd Colelli – dichiara il presidente dell’Autorità portuale – tengo a sottolineare che il 31 ottobre prossimo sarà presentato e approvato dal Comitato di gestione il piano operativo triennale delle opere pubbliche che interesserà lo sviluppo infrastrutturale dei porti del Sistema portuale. In tale programmazione l’investimento più cospicuo è destinato alla rigenerazione e riqualificazione della banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia Marina.

Progetto del valore economico di 20 milioni di euro, che era stato già definito e illustrato all’assessore regionale Rosario Varì e alle amministrazioni comunali che si sono succedute alla guida della città vibonese nell’ultimo periodo, a dimostrazione della spiccata sensibilità dell’Ente per una realtà dinamica e importantissima quale è quella rappresentata dal porto di Vibo Valentia Marina. Questo intervento infrastrutturale si aggiunge ad altri importanti interventi già pianificati nel precedente piano triennale», conclude Agostinelli.