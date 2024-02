“Caso” Cessaniti, il procuratore: «Fidatevi dei carabinieri, chi sa parli. Attacco pure al vescovo, persona straordinaria»

Nel riquadro don Vincenzo Pontoriero e don Felice Palamara

Un attacco diretto all’opera “riformatrice portata avanti dalla diocesi di Mileto” e dal vescovo Attilio Nostro, ma anche l’insofferenza alle regole del vivere civile e della buona politica, tanto che ad essere presi di mira sono stati – oltre a due parroci – pure la presidente di un’associazione e il commissario prefettizio che regge le sorti del Municipio dopo le dimissioni del sindaco a seguito di una nostra inchiesta giornalistica ((LEGGI QUI: Inchiesta Maestrale: gli agganci del capoclan negli uffici del Comune di Cessaniti e QUI: Inchiesta Maestrale, la Dda: «Amministrazione comunale di Cessaniti da tempo in mano alla ‘ndrina»). Ne è convinto il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, che in un’intervista all’Avvenire accende i riflettori sul “caso Cessaniti”, nelle ultime settimane al centro delle cronache per le intimidazioni a uomini della chiesa, dell’associazionismo e persino al commissario prefettizio, Sergio Raimondo, anche lui finito nel “mirino” con lettere minatorie e denigratorie. Per il procuratore di Vibo Valentia, che nelle precedenti vesti di pm della Dda di Catanzaro si è anche occupato direttamente delle dinamiche mafiose sul territorio di Cessaniti (sfociate nell’operazione Rinascita Scott), nel caso degli ultimi avvenimenti non ci si trova dinanzi a ragazzate, ma “nel mirino – afferma – c’è l’opera riformatrice portata avanti dalla Diocesi di Mileto perché quando si lavora bene, si intaccano interessi e alcuni sacerdoti sono divenuti scomodi. È stato attaccato il commissario prefettizio, è stata attaccata una volontaria dell’associazione Crisalide, espressione della società civile, vengono attaccati due sacerdoti. Questo dimostra che c’è qualcosa che evidentemente non va bene a un sistema consolidato”. Ed ancora: “Alcune delle lettere di minacciose non riguardano solo i parroci ma anche il vescovo Attilio Nostro, una persona straordinaria. Gestire una Diocesi così complessa per il territorio su cui opera non è facile, ma ce la sta mettendo tutta, sta bene operando. E quando si opera bene e si intaccano certi interessi poi alla fine questo è il risultato”. Ilprocuratore Camillo Falvo invita quindi i cittadini di Cessaniti e Pannaconi a rompere il muro del silenzio fidandosi delle forze dell’ordine. “Mi sarei aspettato, visto quello che sta accadendo, che qualche informazione ci arrivasse, perché è difficile che non si sappia o comunque non si possa ipotizzare qualcosa, in frazioni dove in genere qualcosa si sa. Invece nulla. È preoccupante che in una realtà così piccola non ci sia nessuno che parli. Le indagini le stiamo facendo, i carabinieri sono molto preparati e sono sul pezzo. Speriamo di venire a capo presto di questa situazione. Prima i preti venivano toccati soltanto quando si schieravano apertamente contro le organizzazioni criminali, i preti antimafia. Adesso accade anche quando diventano scomodi per cose forse più banali. Non c’è più quel rispetto che c’era una volta verso le istituzioni religiose. Questo si percepisce. Prima i preti venivano toccati soltanto quando si schieravano apertamente contro le organizzazioni criminali, i preti antimafia. Adesso accade anche quando diventano scomodi per cose forse più banali. Non c’è più quel rispetto che c’era una volta verso le istituzioni religiose”.

