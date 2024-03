Costa Pulita: assolto per non aver commesso il fatto Antonino Staropoli di Briatico

Si registra anche l’assoluzione per non aver commesso il fatto di Antonino Staropoli, 41 anni, di Briatico, dal processo nato dall’operazione denominata “Costa Pulita”. E’ una delle assoluzioni che più spiccano poiché l’ufficio di Procura aveva chiesto per lui 14 anni di reclusione. Titolare di fatto per gli inquirenti dell’agenzia immobiliare “Progetto Casa” di Briatico, il Tribunale l’ha assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”. Staropoli in un dato lasso temporale, risalente al 2010, sarebbe entrato in contrasto con Francesco Zungri, altro imputato del processo (anche lui assolto e prescritto), frenando Leonardo Melluso, 58 anni, indicato quale capo dell’omonimo clan di Briatico e condannato nel processo in abbreviato nato dall’operazione “Costa Pulita” a 6 anni. In particolare, Staropoli avrebbe cercato di dissuadere Melluso dal compiere un omicidio in presenza di testimoni. Antonino Staropoli era poi accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, venendo ritenuto organico al clan Accorinti. Un’accusa che non ha retto al vaglio del Tribunale di Vibo Valentia. Così come non ha retto l’accusa di minacce e violenza fisica per costringere l’imprenditore Pasquale Barbieri a corrispondergli nell’aprile del 2010 una percentuale pari al 3% dei ricavi conseguiti dalle vendite di mobili ai clienti stranieri della Vfi Overseas Property di Antonio Velardo. Secondo la ricostruzione della Dda, Antonino Staropoli nell’ambito dell’associazione mafiosa avrebbe avuto il compito di tenere i rapporti con esponenti della sovraordinata cosca Mancuso, anche partecipando a summit di ‘ndrangheta. Nell’ambito dell’organizzazione del clan Accorinti, Antonino Staropoli avrebbe invece svolto il ruolo di intermediario nell’ambito delle compravendite di immobili. Ipotesi accusatorie che non hanno retto al vaglio dei giudici e per Antonino Staropoli si è quindi registrata l’assoluzione con formula ampia “per non aver commesso il fatto”.

LEGGI ANCHE: Processo Costa Pulita a Vibo: ecco la sentenza per i clan di Briatico, Parghelia e Limbadi

Costa Pulita: totalmente assolto l’architetto Pugliese, il fatto non sussiste