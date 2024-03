Filogaso, vigili del fuoco salvano un cane sul tetto di una casa a due piani

Storia a lieto fine per il cagnolino “Fortunato”. Un nome di fantasia, visto che si tratta, con molta probabilità, di un animale randagio. Nessuno, infatti, sul luogo dell’accaduto ha saputo dare notizie che permettessero di individuare un suo eventuale proprietario. Il meticcio, per cause ancora da chiarire, nella mattinata di oggi si è ritrovato improvvisamente disorientato e impaurito sul tetto di una casa a due piani situata a Filogaso, su corso Garibaldi. Tra le ipotesi, quella che sia giunto sul tetto proveniente da un fabbricato adiacente. L’abitazione in cui il cane ha vissuto questa brutta avventura risulta al momento disabitata. Allertati da alcuni residenti del luogo, ad intervenire e a riuscire a mettere in salvo il cane prima che fosse troppo tardi sono stati quindi i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Nel momento in cui si è ritrovato tremante tra le braccia del pompiere – issatosi sul tetto della casa all’interno di un’autoscala – evidente è stata la gioia e la gratitudine esternata con approcci e scodinzolamenti da “Fortunato” nei confronti del provvidenziale “buon samaritano” e degli altri componenti della squadra.

