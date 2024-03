Nessuno smaltimento illecito di rifiuti: assolto ex priore Confraternita di Serra

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto l’ex priore della Confraternita dell’Assunta di Spinetto, Salvatore Vincenzo Zaffino, difeso dall’avvocato Francesco Tassone, dalle accuse di smaltimento illecito dei rifiuti cimiteriali. Le contestazioni mosse dalla Procura di Vibo Valentia risalgono ad aprile del 2019 quando i carabinieri forestali di Serra San Bruno, durante un controllo effettuato nell’area cimiteriale del comune di Serra, in località San Rocco, avevano rinvenuto uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali. A seguito del rinvenimento dei rifiuti erano stati repertati dei resti ossei che, secondo le ipotesi mosse dagli inquirenti, sarebbero stati di provenienza umana. Solo grazie al lavoro svolto dal Ris di Messina è stato possibile chiarire che i resti ossei erano invece di natura animale e non umana. Accolta pertanto, all’esito dell’attività istruttoria, la tesi della difesa che ha sempre sostenuto l’estraneità del proprio assistito rispetto alla vicenda per la quale è finito sotto processo. Nessuna prova, infine, che l’ex priore fosse il responsabile dello stoccaggio dei rifiuti.

