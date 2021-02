Orrore a Tropea: cadaveri fatti a pezzi a mani nude e dati alle fiamme. Il video shock

Le riprese realizzate nel cimitero dagli investigatori hanno consentito di documentare i reati contestati a tre persone ora in arresto

Informazione pubblicitaria

Tombe svuotate, cadaveri distrutti, gettati nei rifiuti o dati alle fiamme. Non è un film dell’orrore ma è quello che avveniva sistematicamente nel. Tre sono le persone finite in carcere dopo le indagini coordinate dalla Procura di Vibo Valentia. Si tratta di, figlio di Francesco, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia;incensurato, tutti di Tropea. Contestate le accuse di associazione a delinquere, violazione di sepolcro, distruzione di cadavere, illecito smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali e peculato.

Le immagini realizzate dagli investigatori, catturate grazie all’installazione di un impianto di videosorveglianza, autorizzato dalhanno consentito di documentare che i tre, in un’area interna e riparata del cimitero, senza il minimo scrupolo, hanno proceduto, in molte occasioni, ada volte non ancora decomposti., così come sono definite dagli inquirenti nell’odierno. provvedimento.Le salme erano estratte dai loculi, le bare distrutte con seghe e asce e picconi, i cadaveri frantumati a mani nude con seghe e coltelli. Infine il tutto veniva dato alla fiamme.

Dal provvedimento emerge come Salvatore Trecate abbia, Francesco Trecate avrebbe quindi estratto la salma dalla bara, l’avrebbe privata del vestiario e sezionata riponendo poi i resti, con l’ausilio di Contartese, in dei sacchi di plastica dopo, scrivono gli inquirenti. I resti e i vestiti vengono quindi accatastati e dati alla fiamme con del liquido infiammabile.

Il 16 dicembre le telecamere riprendono invece Salvatore Trecate e Roberto Contartese trasportare una bara e aprirla. Quindi Francesco e Salvatore Trecate prelevavano spoglie della povera salma che vengono gettate in una busta di plastica. Anche questa verrà data alle fiamme.