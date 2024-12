Soriano, la soddisfazione del sindaco De Nardo per il finanziamento da 190mila euro per la riqualificazione del cimitero

Continua il percorso di sviluppo intrapreso dal sindaco Antonino De Nardo e dalla sua giunta nel comune di Soriano. Dopo i vari interventi delle settimane e dei mesi scorsi, tra opere iniziate e progetti programmati, l’attenzione si è spostata sul cimitero comunale, con quest’ultimo che necessita di ammodernamenti vari e migliorie in alcune zone del suo perimetro.

Soriano, ecco gli interventi sul cimitero

A tal proposito è stata accolta la richiesta di finanziamento, da parte del Comune, per quel che riguarda appunto l’ampliamento del cimitero comunale di euro 189.372,14 (di euro 194.433,55 invece il finanziamento concedibile). Somma, questa, che servirà appunto per iniziare i lavori ma con un’organizzazione ben precisa sapendo già come intervenire. Circa un mese e mezzo fa, infatti, l’ Amministrazione aveva consegnato lo studio di fattibilità per il rifacimento e l’ammodernamento della rete elettrica, dell’illuminazione, della viabilità e con l’installazione di un sistema per la video sorveglianza e la gestione automatica dei due cancelli agli accessi principali. Il progetto, come accennato, riguarda dunque l’adeguamento e l’ampliamento dell’impianto elettrico di illuminazione votiva e per gli interventi sulla viabilità, accessi e sicurezza a servizio del luogo in questione. In altre parole, si provvederà alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico che comprende le telecamera di videosorveglianza e un paio di cancelli automatici agli ingressi.

Gli altri comuni vibonesi beneficiari

Il finanziamento in questione, comunque, non riguarda solo il piccolo centro delle Preserre ma anche altri comuni del Vibonese.