Maestrale-Carthago e nuovo blitz nel Vibonese: l’elenco completo degli arrestati e degli indagati – Foto

Sono in totale 18 gli indagati per narcotraffico nel nuovo troncone dell’inchiesta Maestrale-Carthago della Dda di Catanzaro. In 11 – in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale Sara Merlini – sono finiti in carcere. Questo l’elenco completo fra indagati a piede libero e raggiunti da misura in carcere: ACCORINTI Giuseppe, detto “Peppone”, di Zungri, 27-03-1959 (carcere); ARENA Rocco, cl ’87, di Rosarno (indagato a piede libero); ASCONE Rocco, nato il 26-06-2000, di Limbadi (indagato a piede libero); ASCONE Salvatore, nato in data 11-09-1966, di Limbadi (carcere); BARBIERI Francesco, di San Calogero, nato il 10-03-1988 (carcere); BARTONE Angelo, di Mileto, nato il 13-12-1975 (carcere); CAPPELLANO Bruno, cl ’68, di Amato (indagato a piede libero); FUSCA Cono Rocco, cl ’67, di Cessaniti (carcere); GALATI Armando, nato il 18-09-1954, di Mileto (carcere); GALATI Domenico, nato il 19-02-1984, di Mileto (carcere); GALATI Michele, nato 1-11-1980, di Mileto (carcere); MANGONE Francesco, nato il 26-06-1980, di Mileto (indagato a piede libero); MAZZEO Michele Silvano, alias “Stallone”, nato il 08-02-1971, di Mileto (carcere); MESIANO Saverio, cl ’78, di Paravati (indagato a piede libero); NAVARRA Giuseppe cl ’91, di Rombiolo (carcere); NAVARRA Valerio, cl ’93, di Pernocari di Rombiolo (carcere); NICOLAE Laurentiu Gheorghe, nato in Romania il 07-11-1989, residente a Limbadi (indagato a piede libero); RETTURA Simone, cl ’88, di Mileto (indagato a piede libero).

