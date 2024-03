Operazione Maestrale-Carthago nel Vibonese: altri 11 arresti per narcotraffico con Albania e Sicilia

Blitz dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia per dare esecuzione alle misure del gip distrettuale in accoglimento di una richiesta della Dda di Catanzaro

Nella mattinata odierna, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria dall’8° Nucleo Elicotteri e unità cinofile antidroga, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip distrettuale su richiesta della Dda di Catanzaro, a carico di 11 soggetti, sulla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione finalizzata al trasporto, detenzione, vendita e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish, nonché in ordine alla commissione di condotte di acquisto e cessione di stupefacenti. La complessa e impegnativa attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Vibo Valentia, è la prosecuzione dell’operazione “Maestrale-Carthago” e ha consentito di delineare il coinvolgimento, nell’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, di elementi di vertice delle articolazioni di ‘ndrangheta dei locali di Mileto e Zungri, nonché i canali di approvvigionamento degli stupefacenti, con rotte provenienti anche dall’estero, in particolare dall’Albania, nonché i canali di rivendita anche fuori dalla regione Calabria, quali quelli diretti verso la Sicilia. LEGGI QUI L’ELENCO COMPLETO DEGLI INDAGATI: Maestrale-Carthago e nuovo blitz nel Vibonese: l’elenco completo degli arrestati e degli indagati – Foto

LEGGI ANCHE: Maestrale-Olimpo-Imperium: requisitoria della Dda nel processo in abbreviato per 91 imputati