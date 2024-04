Paziente contro infermiere a Vibo, scatta la denuncia

Una denuncia per danneggiamento e una possibile per lesioni in caso di querela di parte. In questo caso quella di un infermiere dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia che durante il proprio turno di servizio si è visto aggredire da un paziente con problemi psichiatrici il quale gli avrebbe scagliato contro un computer ed una tastiera. Il paziente era arrivato in ospedale con delle ferite alle gambe e prima di essere mandato in radiologia si è scagliato contro l’infermiere. Solo l’arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio. Storie di “ordinaria” tensione al Pronto soccorso ed all’ospedale di Vibo, negli ultimi tempi alle prese con diverse aggressioni ai danni dei sanitari che invocano maggiore sicurezza e tutele per il proprio lavoro.

