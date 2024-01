Schiaffi e minacce di morte ad infermiere in ospedale a Vibo, un arresto

Protagonista un 49enne della famiglia Lo Bianco già condannato in primo grado nel maxiprocesso Rinascita Scott

Michele Lo Bianco (Satizzu)

Ancora un’aggressione ai danni dei sanitari dell’ospedale di Vibo Valentia. Ieri sera a rendersi protagonista di una discussione con un infermiere dello Jazzolino è stato Michele Lo Bianco, detto “Satizzu”, di Vibo Valentia. Il 49enne avrebbe preso a schiaffi un infermiere dentro l’ospedale minacciando poi di spararlo. Attimi di agitazione e “trambusto” allo Jazzolino culminati con l’arresto di Michele Lo Bianco da parte della polizia e la sua sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. Michele Lo Bianco è difeso dall’avvocato Stefano Luciano. Nel maxiprocesso Rinascita Scott, al termine del primo grado è stato condannato a 5 anni di reclusione per concorso in estorsione alla ditta impegnata nei lavori di completamento del nuovo Tribunale di Vibo.

