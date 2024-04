Operazione Olimpo: scarcerato imputato di Santa Domenica di Ricadi

Il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, ha scarcerato Giuseppe Prossomariti, 37 anni, residente a Vibo Valentia, ma originario di Santa Domenica di Ricadi, imputato nell’operazione antimafia denominata Olimpo per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Era detenuto in carcere dal gennaio 2023. La scarcerazione (annullamento totale dell’ordinanza custodiale) sopraggiunge dopo che la Cassazione aveva annullato (per la seconda volta), con rinvio per nuovo giudizio al Riesame, l’ordinanza custodiale in carcere emessa dal gip di Catanzaro e poi confermata dal Tdl. Tale annullamento seguiva a quello della sesta sezione penale che aveva già cassato il giudizio del primo Tribunale della Libertà di Catanzaro. Il Riesame, che ha giudicato per la terza volta, ha così annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere restituendo la libertà all’imputato. È stato difeso dinanzi alla Suprema Corte dagli avvocati Diego Brancia e Valerio Vianello Accorretti del foro di Roma. Dinanzi al Tribunale del Riesame in sede di rinvio dall’avvocato Diego Brancia.

